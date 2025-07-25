Boğaziçi Ventures, Güney Koreli oyun girişimi IDaNote'a yatırım yaptı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Boğaziçi Ventures, yüksek büyüme potansiyeline sahip teknoloji girişimlerine yatırım yapmayı sürdürüyor. Yapay zeka, oyun, dijital içerik ve yaratıcı teknolojiler gibi stratejik alanlardaki yatırımlarıyla, girişimcilerin sadece finansal değil, entelektüel ve operasyonel gelişimlerine de katkı sağlamayı hedefliyor. IDaNote yatırımı da bu vizyonun güncel bir yansıması olarak değerlendiriliyor.

Teknik derinliği ve ürün vizyonuyla öne çıkan IDaNote, mobil oyun pazarında kısa sürede yer edinen bir girişim olarak dikkati çekiyor. Şirketin kurucusu Kevin Kim, 18 yılı aşkın süredir Güney Kore ve uluslararası pazarda oyun geliştirme ve dijital içerik alanlarında çalışmalarıyla tanınıyor.

IDaNote, kurduğu ekip ve vizyonuyla erken aşamada olmasına rağmen ölçeklenebilir ve sürdürülebilir bir yapıya ulaşmayı hedefliyor. Şirketin bugüne kadar yayınladığı mobil oyunlar arasında Coingrid ve Bubble Monsters bulunuyor.

KÜRESEL BAŞARI SİNYALİ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Boğaziçi Ventures Üst Yöneticisi (CEO) Barış Özistek, oyun sektörünün, sadece eğlence değil, aynı zamanda teknoloji ve kültürel ihracatın güçlü bir taşıyıcısı olduğunu belirtti.