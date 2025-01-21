Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Bolu’da Grand Kartal Otel’de yangın çıktı. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangının otelin restoran katında başladığını ve kısa sürede büyüdüğünü açıkladı. Otelde toplam 234 misafirin konakladığını belirten Vali, yangının 03.30 sularında çıktığını ifade etti. Yangınla ilgili detaylı incelemeler sürüyor. Peki Bolu otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü, ölü ve yaralı kaç?