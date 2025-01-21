Grand Kartal Otel yangını son dakika: 21 Ocak Bolu Grand Kartal Otel yangını neden çıktı, ölü ve yaralı kaç?
Grand Kartal Otel yangını son dakika gelişmeleri ile gündemde takip ediliyor. Köroğlu Dağları'nın zirvesindeki Grand Kartal Otel yangınında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alevler kısa sürede oteli sardı. Okulların tatil olmasıyla kayak merkezlerine akın edilirken vatandaşların son durumu merak ediliyor. Peki 21 Ocak Grand Kartal Otel yangını neden çıktı, yangın söndürüldü mü, ölü ve yaralı var mı? İşte Grand Kartal Otel yangını otel yangınında son durum
Türkiye’nin önde gelen kayak merkezlerinden biri olan Bolu’da Grand Kartal Otel’de yangın çıktı. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, yangının otelin restoran katında başladığını ve kısa sürede büyüdüğünü açıkladı. Otelde toplam 234 misafirin konakladığını belirten Vali, yangının 03.30 sularında çıktığını ifade etti. Yangınla ilgili detaylı incelemeler sürüyor. Peki Bolu otel yangını neden çıktı, söndürüldü mü, ölü ve yaralı kaç?
BOLU GRAND KARTAL OTEL YANGINI SON DURUM
Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de, saat: 03.30'da çıkan yangın faciaya neden oldu. Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 10 kişinin hayatını kaybettiğini, 32 kişinin ise yaralandığını açıkladı. Aydın, yaralılardan 2'sinin durumunun ağır olduğunu belirtirken, yangının 4'üncü kattaki restoran bölümünde başladığını, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğunu ifade etti. Söndürme çalışmasının devam ettiği otelde odaların tek tek kontrol edildiği öğrenildi
BOLU GRAND KARTAL OTEL YANGININDA ÖLÜ VE YARALI SAYISI KAÇ?
Bolu'da Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkezdeki bir otelde, saat: 03.30 sıralarında çıkan yangında 10 kişi hayatını kaybederken, 32 kişi de yaralandı.
AA'da yer alan habere göre sabahın ilk saatlerinde alevlerin yükseldiği otele, yapılan ihbar üzerine kent merkezi, ilçeler ve çevre illerden çok sayıda itfaiye, AFAD, UMKE ve sağlık ekibi ile helikopter sevk edildi.
Söndürülme çalışmaları sürüyor.
YANGIN NEDEN ÇIKTI?
Bolu Valisi Abdülaziz Aydın, 234 civarında misafirin kaldığı otelde, gece 03.30 sıralarında ilk belirlemelere göre yangının, restoran katında çıktığını söyledi. Alevlerin buradan yayıldığını aktaran Vali Aydın yangında, 10 kişinin yaşamını yitirdiğini, 32 kişinin de yaralandığını açıkladı.
"YARALILARDAN 2'SİNİN DURUMU AĞIR"
Aydın, hastanede tedaviye alınan yaralılardan 2’sinin durumunun ağır olduğu bildirildi. Vali Aydın, yangının 4’üncü kattaki restoran bölümünde başladığı, üst kattaki katlara sıçradığının üzerinde durulduğu, kesin çıkış nedeninin yapılan çalışmaların ardından netlik kazanacağını söyledi.
"YARALI SAYISI 20'NİN ÜZERİNDE"
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da, yangının ardından Habertürk TV'ye yaptığı açıklamada, "Otellerin ahşap kaplama olması nedeniyle yangın çabuk yayılıyor. Yaralı sayısı bendeki bilgilere göre 20'nin üzerinde. İnşallah, başka acı haber almayız" diye konuştu.
İtfaiye ekiplerinin, otelin arka kısmında devam eden yangını söndürme çalışması sürüyor.