AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü

AK Parti Bolu Belediye Başkanı adayı Muhammed Emin Demirkol, seçim çalışmalarına devam ediyor.

İletişim ofisinden yapılan açıklamaya göre Demirkol, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı tarafından yapılan basın açıklamasına katıldı.

Daha sonra Demokrasi Meydanı'nda kadınların hazırladığı ürünlerin satışa sunulduğu Kadın Emek Pazarını ziyaret eden Demirkol, kadınlara karanfil hediye ederek Kadınlar Gününü kutladı.

Demirkol, kadınlara çiçek vermek amacıyla CHP Bolu İl Başkanlığına da ziyaret gerçekleştirdi.

Haber verilmesi üzerine Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan ve CHP İl Başkanı Tahsin Mert Karagöz de ziyarete katılarak Demirkol ile görüştü.

Daha sonra Demirkol, kadınlara karanfil vererek Kadınlar Gününü kutladı.

Demirkol, siyasette rekabetin yanı sıra nezaketin de önemli olduğunu, seçim süreci ve sonrasında da bunun korunması gerektiğini belirterek, başarılar diledi.

Özcan da Demirkol'a nezaketi ve ziyareti dolayısıyla teşekkür etti.