Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        AK Parti Bolu Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması

        AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.03.2024 - 15:39 Güncelleme: 08.03.2024 - 15:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bolu Kadın Kollarından "8 Mart Dünya Kadınlar Günü" açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bolu Kadın Kolları Başkanlığınca 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla basın açıklaması yapıldı.

        AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, basın açıklamasını okuyan AK Parti İl Kadın Kolları Başkanı Hicran Çağalı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nün, emek veren, alın teri döken, üreten tüm kadınların günü olduğunu belirtti.

        AK Parti'nin kurulduğu günden bugüne, temel insan haklarını göz önüne alarak kadınların bilimden sanata, spordan siyasete, eğitimden kültüre hayatın tüm alanlarında karar alma mekanizmalarına katılımının artırılmasına yönelik pek çok düzenlemeyi hayata geçirdiğini aktaran Çağalı, anayasada yapılan değişiklikler hakkında da bilgi verdi.

        Kadınlara yönelik yasakların tarihe gömülmesiyle 81 ilde açılan üniversite ve üniversiteye devam eden kız öğrenci sayısında büyük artış yaşandığını belirten Çağalı, kamuda kadın istihdamının da yüzde 40'ı aştığını kaydetti.

        Parlamentodaki kadın oranının 1935 yılında yüzde 4,1 olduğuna işaret eden Çağalı, bu oranın 22 yıldır peyderpey artarak bugün yüzde 20'ye ulaştığını ifade etti.

        Çağalı, AK Parti'nin 5 milyon 506 bin 206 kadın üyesiyle dünyadaki birçok siyasi partiden daha fazla üyeye ve Türkiye'nin en büyük kadın teşkilatlanmasına sahip parti olduğu belirtti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        Türkiye'de cam tavanlar kırılamıyor
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        TEM'de ölen 5 kişilik ailenin son anları kamerada!
        Altında art arda rekor
        Altında art arda rekor
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İzmir'deki taksici cinayetinde karar çıktı!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        İstanbul'da dev metamfetamin operasyonu!
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Eda Erdem'in heykeli açıldı
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        Kuzey Kore'den ABD ve Güney Kore'ye gözdağı!
        "Final neden olmasın?"
        "Final neden olmasın?"
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        İlk kadın göğüs cerrahisi profesörü Cangır: Camdan tavanları kırın
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        Kadınlar omuzladı... Mervegül'e veda!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        UEFA ülke puanı sıralamasında son durum!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        İşte Avrupa’nın en eski yerleşim alanı!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        Sahiplerinin haberi olmadan evleri satışa çıkardılar!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        "Her şey kadının eseridir"
        "Her şey kadının eseridir"
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        1857'de çıkan eşitlik ateşi sönmedi
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Bütün kadınları canlandırdılar
        Stoperde kim oynayacak?
        Stoperde kim oynayacak?

        Benzer Haberler

        Arbedede yeğenini vuran dayı tutuklandı
        Arbedede yeğenini vuran dayı tutuklandı
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis görüş mesafesini düşürdü
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, seçim çalışmalarını sürdürdü
        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, ulusal televizyon kanallarınd...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, ulusal televizyon kanallarınd...
        Aile arasında çıkan tartışmada damada ateş etmek isterken kazara yeğenini v...
        Aile arasında çıkan tartışmada damada ateş etmek isterken kazara yeğenini v...