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        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı

        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı Vali Erkan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.03.2024 - 13:42 Güncelleme: 07.03.2024 - 13:42
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        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı yapıldı
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        Bolu'da asayiş ve güvenlik değerlendirme toplantısı Vali Erkan Kılıç'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

        Valilik salonunda düzenlenen toplantıda konuşan Kılıç, emniyet ve jandarma teşkilatını özverili çalışmalarından dolayı tebrik ederek, asayiş ve güvenlik raporları hakkında bilgi verdi.

        Geçen yıl meydana gelen 12 bin 334 asayiş olayının yüzde 97'sinin aydınlatıldığını aktaran Kılıç, bu yılın ilk iki ayında ise 2 bin 333 asayiş olayının gerçekleştiğini kaydetti.

        Aile içi şiddetle mücadele konusuna değinen Kılıç, "2024 yılının ilk iki ayında 124 olay meydana gelmiştir. Bu olayların 6'sında koruyucu tedbir kararı verilmiştir. Önleyici tedbir kapsamında da 103 karar verilmiştir. 2023 ve 2024 yıllarında şiddete maruz kalıp ölen kadın ilimizde bulunmamaktadır. Ayrıca il genelinde 12 bin 576 kişi KADES uygulamasını telefonlarına yüklemiştir." bilgisini paylaştı.

        Kılıç, uyuşturucunun da önemli gündem maddelerinden biri olduğunu vurgulayarak, ocak-şubat döneminde düzenlenen 86 operasyonda yakalanan 125 şüpheliden 12'sinin tutuklandığını bildirdi.

        - "Terör örgütlerine yönelik çalışmalar aralıksız sürüyor"

        Bolu'da terör örgütlerine geçit vermemek adına yapılan çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Kılıç, şunları kaydetti:

        "2024 yılının ilk iki ayında 11 şahsa adli, 10 şahsa da idari olmak üzere 21 şahsa DEAŞ, FETÖ ve PKK/KCK terör örgütleri kapsamında işlem yapılmıştır. Mali, kaçakçılık ve organize suçlar kapsamında 39 operasyon gerçekleştirilmiş, 48 şüpheli hakkında işlem yapılmıştır. Bu kapsamda 6 tabanca, 570 paket sigara, 5 milyon 310 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 90 fişek ele geçirilmiştir."

        Kılıç, göçmen kaçakçılığıyla da mücadele ettiklerini belirterek, bu yıl düzenlenen 6 operasyonda 6 organizatörün yakalandığını, 17 düzensiz göçmenden 14'ünün sınır dışı edildiğini, diğerleriyle ilgili sürecin devam ettiğini bildirdi.

        Bu yıl gerçekleşen 123 trafik kazasında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 198 kişinin yaralandığını aktaran Kılıç, sürücülerin ve okul servislerinin sık sık denetlendiğini kaydetti.

        Yerel seçimlere yönelik tüm tedbirlerin alındığını da bildiren Kılıç, sürecin yakından takip edildiğini sözlerine ekledi.

        İl Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren ve İl Jandarma Komutanı Albay Mehmet Avcı da toplantıda hazır bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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