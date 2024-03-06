Kartalkaya'da tatilciler martta kayak keyfi yaşadı

Günübirlik ya da konaklamak için merkeze gelen yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

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