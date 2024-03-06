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        Kartalkaya'da tatilciler martta kayak keyfi yaşadı

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, martta kayak yapmanın keyfini çıkardı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.03.2024 - 16:28 Güncelleme: 06.03.2024 - 16:28
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        Kartalkaya'da tatilciler martta kayak keyfi yaşadı
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi'nde tatilciler, martta kayak yapmanın keyfini çıkardı.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan kayak merkezinde kar etkili oluyor.

        Kar kalınlığının 162 santimetre ölçüldüğü Kartalkaya'da, toplam 2 bin yatak kapasiteli 5 otel hizmet veriyor.

        Günübirlik ya da konaklamak için merkeze gelen yerli ve yabancı tatilciler, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yaparak keyifli vakit geçirdi.

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