Meme kanserinde tetkiklerin ardından hazırlanacak raporlarda yapay zeka dönemi

SAĞLIK Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, meme kanseriyle ilgili yapılan tetkiklerin ardından hazırlanacak raporun artık yapay zeka ile yapılmaya başlandığını belirterek, “Biz 6 Şubat’tan bu yana bunu yapay zeka ile okutuyoruz. 4-5 ayda biz bunun teşhisini koyabiliyoruz. Hedefimiz bunu 20-25 güne kadar düşürmek. Yapay zeka ile bu 6 günde okuyacak hale gelmiş durumda. Bir süre sonra raporu da yapay zeka kendi yazar hale gelecek” dedi.

Ziyaretlerde bulunmak üzere Bolu’ya gelen Sağlık Bakan Yardımcısı Huzeyfe Yılmaz, İl Sağlık Müdürlüğü’nün ardından Bolu Ticaret ve Sanayi Odası’nda iş dünyasının temsilcileri ile bir araya geldi. Burada yaptığı açıklamada meme kanseriyle ilgili yapılan tetkiklerin okunmasında yapay zeka teknolojinin kullanılmaya başlandığını söyleyen Yılmaz, “Meme kanserinde ne kadar erken teşhis edilebilirse kadınların mevcut hayatlarına devam etme durumu var. Onun için devlet bir akıl koymuş ve tarama faaliyeti başlatmış. Bu tarama programları da KETEM aracılığı ile yapılıyor. Türkiye’de günde 3 bin 500- 4 bin kişi bu taramadan geçiyor ve yaklaşık yüzde 1’i riskli olarak tespit ediliyor. Bunların okuması hizmet alımı üzerinden yapılıyor ve süre biraz uzun. 60 günün üzerinde rakamlar var. Biz 6 Şubat’tan bu yana bunu yapay zeka ile okutuyoruz. Bunu ilk defa burada söylüyorum. 6 günde okuyacak duruma gelmiş durumda. Ancak ileri tetkikte de bunun devam ettirilmesi lazım. Biz bu taramayı 40-69 yaşındaki bayanlara yapıyoruz 4-5 ayda biz bunun teşhisini koyabiliyoruz. Hedefimiz bunu 20-25 güne kadar düşürmek. Bolu’da geçen yıl 30 binin üzerinde bir tarama olmuş durumda” diye konuştu.

'YAPAY ZEKADA YÜZDE 94 ORANINDA DOĞRULUK YAKALANDI'

Yılmaz, yapay zeka teknolojisi ile hazırlanan raporlarda yüzde 94 oranında doğruluk payına ulaşıldığını ifade ederek şunları söyledi:

“Mevcutta okumaları aslında 3 göz okuyor. Önce radyolog okuyor, sonra radyologdan bağımsız farklı bir göz onun görmediği şekliyle yeniden okuyor, eğer ikisi arasında bir fark söz konusu olursa üçüncü göze gidiyor. O zaman başka birisi okuyor. Tabi bu ciddi manada süreyi uzatma durumu olabiliyor. Biz, birinci göz olarak yapay zekaya okutturuyoruz. Yapay zeka bunu çok kısa süre içerisinde okuyor ve yaklaşık yüzde 94 oranında bir doğruluk yakalanmış durumda. 6 Şubat’tan bu yana bunu test ediyoruz. 3-5 ay daha bunun üzerinde çalışma devam edecek. Bu yapay zeka dediğimiz şey, aslında kendi kendine öğrenmesi. Şu an biz yapay zeka ile önceliklendirme yapıyoruz. Uzun sürelerde yapılmış okumayı öncelikle onda bir oranında bunları oku diyoruz. Bir süre sonra raporu da yapay zeka kendi yazar hale gelecek. İleri noktalarda çok daha iyi doğruluklara ulaşacağını düşünüyoruz. Bu şu an Türkiye’de ilk. Şu an meme kanserinde çalışmayı bitirmiş durumdayız. Bunun dışında yapay zekada uğraştığımız 7-8 alan var.“