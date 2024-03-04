Bolu'da "bisiklet hırsızlığı" iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Sağlık Mahallesi'nde park alanındaki bir bisikletin çalındığı bilgisi üzerine çalışma başlattı. Bisikleti çaldığı belirlenen M.A. ekipler tarafından yakalandı.

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