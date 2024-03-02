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        Bolu'daki minibüs kazasında yaralanan 19 kişiden 14'ü taburcu edildi

        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişinin tedavisi tamamlandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 18:45 Güncelleme: 02.03.2024 - 18:45
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        Bolu'daki minibüs kazasında yaralanan 19 kişiden 14'ü taburcu edildi
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        Bolu Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu yaralanan 14 kişinin tedavisi tamamlandı.

        Saraycık köyü yakınlarında dün meydana gelen kaza sonucu Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 19 yaralıdan 14'ü işlemlerinin ardından taburcu edildi.

        Yaralılardan 5'inin tedavisi sürüyor.

        Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan Muhabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, Saraycık köyü yakınlarında devrilmiş, kazada yaralanan 19 kişi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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