Bolu'daki minibüs kazasında yaralanan 19 kişiden 14'ü taburcu edildi

Kartalkaya Kayak Merkezi'nden dönenleri taşıyan Muhabbet T. idaresindeki 67 LB 575 plakalı minibüs, Saraycık köyü yakınlarında devrilmiş, kazada yaralanan 19 kişi Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Saraycık köyü yakınlarında dün meydana gelen kaza sonucu Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi ve Bolu Abant İzzet Baysal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan 19 yaralıdan 14'ü işlemlerinin ardından taburcu edildi.

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