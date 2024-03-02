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        Abant, çiçek açan mor ve sarı çiğdemlerle renklendi

        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda, endemik bitki türlerinden sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 15:55 Güncelleme: 02.03.2024 - 15:59
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        Abant, çiçek açan mor ve sarı çiğdemlerle renklendi
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        Bolu'nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Gölü Milli Parkı'nda, endemik bitki türlerinden sarı ve mor çiğdemler çiçek açtı.

        Ankara ve İstanbul arasında yer alan, Bolu kent merkezine 35 kilometre uzaklıkta bulunan Abant'ta hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesiyle karlar erimeye başladı. Abant Gölü çevresi ve ormanlık alanda sarı ve mor çiğdemlerin çiçek açmasıyla milli park renklendi.

        Konaklamak ya da günübirlik tatil için milli parka gelenler, Abant'ın eşsiz manzarasına karşı göl çevresinde yürüyerek, piknik yaparak ya da top oynayarak vakit geçirdi.

        Ailesiyle İstanbul'dan Abant'a gelen Zeynep Firidin, Bolu'nun doğal güzellikler açısından zengin olduğunu belirterek, herkesi bunları görmeye davet etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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