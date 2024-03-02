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        Yeniçağa'da çıkan örtü yangını söndürüldü

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.03.2024 - 11:49 Güncelleme: 02.03.2024 - 11:57
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        Yeniçağa'da çıkan örtü yangını söndürüldü
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        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde çıkan örtü yangını, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Şahnalar köyü yakınlarında boş arazide örtü yangını çıktı.

        Durumu fark edenlerin bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye personelince büyümeden söndürüldü.

        Ekiplerin incelemesi sonucu yangının, lastik yakılmasından kaynaklandığının belirlenmesi üzerine jandarma şüpheli ya da şüphelilerin bulunması için çalışma başlattı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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