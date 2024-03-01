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        Türk kadınla evlilik kararı alan ABD vatandaşı Müslüman oldu

        Bolu'da, ülkesinde tanıştığı Türk kadınla evlenme kararı alan ABD vatandaşı Hunter Alan, İslamiyet'i seçti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.03.2024 - 14:38 Güncelleme: 01.03.2024 - 14:53
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        Türk kadınla evlilik kararı alan ABD vatandaşı Müslüman oldu
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        Bolu'da, ülkesinde tanıştığı Türk kadınla evlenme kararı alan ABD vatandaşı Hunter Alan, İslamiyet'i seçti.

        ABD'nin Iowa eyaletinde yaşayan 26 yaşındaki Alan, Bolu'dan ülkesini ziyarete giden Ayşe Nur Mercan ile tanışarak evlenme kararı aldı.

        Bir süre sonra Müslüman olmak isteyen Alan, Mercan ile Türkiye'ye geldi.

        Bolu Müftülüğünde düzenlenen ihtida töreninde Müftü Hüseyin Demirtaş, İslamiyet hakkında Alan'a bilgi verdi.

        Kelimeişehadet getirerek Müslüman olan Alan, "Hasan Can" ismini aldı.

        Demirtaş, Alan'a "İhtida Belgesi" ile mealli Kur'an-ı Kerim ve Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından çıkan çeşitli kitaplar takdim etti.

        Alan, uzun zamandır huzur hissedeceği, akla ve ilme uygun düşen dünya görüşü aradığını belirterek, "Ayşe Nur ile dünya görüşümün uyuştuğunu gördükten sonra İslam dinini seçtim." dedi.​​​​​​​

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