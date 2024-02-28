Arka koltuğunda motosiklet taşınan otomobilin trafikteki seyri, kamerada BOLU'da, arka koltuğuna koyulan motosikletle kapısı açık olarak ilerleyen otomobilin sürücüsünün, trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Öğle saatlerinde D-100 kara yolunda İstanbul yönünden Bolu istikametine doğru, kapısı açık halde ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Otomobilin arka koltuğuna koydukları motosiklet sebebiyle sağ kapısı açık ve motosikletin ön tekerleği de dışarıda kalmış şekilde ilerlediğini gören başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, otomobilin kapısı açık olarak sollama yapıp, şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokup ilerlediği anlar yer aldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 28.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:45 facebook

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