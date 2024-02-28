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        Arka koltuğunda motosiklet taşınan otomobilin trafikteki seyri, kamerada

        BOLU'da, arka koltuğuna koyulan motosikletle kapısı açık olarak ilerleyen otomobilin sürücüsünün, trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Öğle saatlerinde D-100 kara yolunda İstanbul yönünden Bolu istikametine doğru, kapısı açık halde ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Otomobilin arka koltuğuna koydukları motosiklet sebebiyle sağ kapısı açık ve motosikletin ön tekerleği de dışarıda kalmış şekilde ilerlediğini gören başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, otomobilin kapısı açık olarak sollama yapıp, şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokup ilerlediği anlar yer aldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 15:44 Güncelleme: 28.02.2024 - 15:45
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        Arka koltuğunda motosiklet taşınan otomobilin trafikteki seyri, kamerada
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        BOLU'da, arka koltuğuna koyulan motosikletle kapısı açık olarak ilerleyen otomobilin sürücüsünün, trafiği tehlikeye soktuğu anlar, başka sürücünün cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.Öğle saatlerinde D-100 kara yolunda İstanbul yönünden Bolu istikametine doğru, kapısı açık halde ilerleyen otomobil, diğer sürücülerin dikkatini çekti. Otomobilin arka koltuğuna koydukları motosiklet sebebiyle sağ kapısı açık ve motosikletin ön tekerleği de dışarıda kalmış şekilde ilerlediğini gören başka bir sürücü o anları cep telefonu kamerasıyla kaydetti. Görüntülerde, otomobilin kapısı açık olarak sollama yapıp, şerit değiştirerek trafiği tehlikeye sokup ilerlediği anlar yer aldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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