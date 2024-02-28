Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.02.2024 - 11:05 Güncelleme: 28.02.2024 - 11:15
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.

        Mengen'den Bolu yönüne giden E.C. idaresindeki 34 TH 3922 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü kavşağında bariyere çarptı.

        Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        MHK'de istifa geldi!
        MHK'de istifa geldi!
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        NATO genişliyor: İki senede iki yeni üye
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Kayınpederini satırla öldürmüştü! İşte cinayetin nedeni!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Zabıta, zabıtayı bıçakla öldürdü! Sokakta 'mobbing' vahşeti!
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dövizle ödemelerde yeni dönem
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Dış ticaret açığında sert düşüş
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        Evinde 72 silah ele geçirildi
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        27. haftanın VAR kayıtları açıklandı!
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Hadise yeni sevgilisiyle görüntülendi
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Yazarlardan Fenerbahçe yorumları
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Berlinale'de Filistin'e destek Almanya'yı karıştırdı
        Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar!
        Eve çağırdıkları kişiye silah tehdidiyle senet imzalattılar!
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Mogan Enerji halka açılıyor
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Ağılda cansız bedeni bulunmuştu! Katil en yakını çıktı!
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Kahreden son paylaşım... "Güzelin bahtı kara olurmuş!"
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        Üniversiteli 46 bin yabancı işçi
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        İsmail Kartal'dan Galatasaray maçı sözleri!
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        3'üncü kattan düşen kız çocuğu kurtarılamadı
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        Rus insan hakları aktivistine hapis cezası
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi
        OpenAI: The New York Times ChatGPT'yi hackledi

        Benzer Haberler

        Yeniçağa'da anız yangını büyümeden söndürüldü
        Yeniçağa'da anız yangını büyümeden söndürüldü
        Gölcük Tabiat Parkı'nda yılan hikayesine dönen bungalov projesine Danıştay...
        Gölcük Tabiat Parkı'nda yılan hikayesine dönen bungalov projesine Danıştay...
        Yeniçağa'da çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Yeniçağa'da çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü
        Bolu'da üniversite öğrencileri atık malzemelerden yemlik ve mama kabı yaptı
        Bolu'da üniversite öğrencileri atık malzemelerden yemlik ve mama kabı yaptı
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, lojistik sektörü temsilcileri...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, lojistik sektörü temsilcileri...
        Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi
        Bolu'da yolcu otobüslerine yönelik emniyet kemeri denetimi