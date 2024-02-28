Bolu'da bariyere çarpan otomobildeki kişi yaralandı
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Bolu'nun Yeniçağa ilçesinde otomobilin bariyere çarpması sonucu 1 kişi yaralandı.
Mengen'den Bolu yönüne giden E.C. idaresindeki 34 TH 3922 plakalı otomobil, Eskiçağa köyü kavşağında bariyere çarptı.
Kazada araçta yolcu olarak bulunan S.C. yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.
Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan yaralı, Bolu İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi'ne kaldırıldı.
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