Yeniçağa'da çıkan anız yangını ormana sıçramadan söndürüldü

Kaymakam Mehmet Kaan Kini de olay yerine gelerek çalışmaları inceledi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait arazözler sevk edildi.

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