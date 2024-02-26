Bolu'da yaralı şahin tedavi altına alındı
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.
Çardak köyü yakınlarında yaralı şahin görenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi.
Bölgeye gelen ekipler, kanadından yaralanan kuşu yakalayarak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.
Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.
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