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        Bolu'da yaralı şahin tedavi altına alındı

        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.02.2024 - 15:03 Güncelleme: 26.02.2024 - 15:03
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        Bolu'da yaralı şahin tedavi altına alındı
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        Bolu'nun Dörtdivan ilçesinde yaralı bulunan şahin, tedavisinin ardından doğaya salınacak.

        Çardak köyü yakınlarında yaralı şahin görenler, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünden yardım istedi.

        Bölgeye gelen ekipler, kanadından yaralanan kuşu yakalayarak Bolu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne teslim etti.

        Yaralı şahin, tedavisinin ardından doğal yaşam alanına bırakılacak.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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