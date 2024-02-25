Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı

        Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 17:53 Güncelleme: 25.02.2024 - 17:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

        Bolu Dağı'nda et lokantasının yanında başı teneke içerisine sıkışan köpeği görenler, itfaiyeden yardım istedi.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tenekeyi makasla keserek köpeği kurtardı.

        Köpek, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        12 Dev Adam siftah yaptı!
        12 Dev Adam siftah yaptı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Adana'da
        Penaltı kararı doğru mu?
        Penaltı kararı doğru mu?
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        İş insanı cinayetinde görüntüler ortaya çıktı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        30'un üzerinde çeşitle işte Balıkesir kahvaltısı!
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Lady Gaga yokken ben vardım"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        "Güllerden yutulabilir parfüm ürettik"
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        Fırtınada uçan çatının öldürdüğü işçi için 'Eli cebinde yürüyor' savunmasına tepki
        3 cm uzadılar
        3 cm uzadılar
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Taksici katilinin ifadesi ortaya çıktı!
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        Kadroda neden yoklar? İşte Santos'un kararı...
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        "Nabzı atıyordu, ölmesini istediğim için hastaneye götürmedim"
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        İşte Beşiktaş'ın 11'i!
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Araç bariyere saplandı! Sürücü ve eşi yaşamını yitirdi
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Kıyafetleri karıştırınca yanlış kişiyi öldürdü!
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Çocuklarda boğmaca vakaları arttı!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Ailesini katletti, 'Ben değil uzaylılar öldürdü' dedi!
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        Sulama boruları ateşe verildi! 5 milyon TL'lik zarar oluştu
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!
        12 yaşındaki çocuğu yumruklayıp kaçtı!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Boluspor - Erzurumspor FK: 1-0
        Boluspor - Erzurumspor FK: 1-0
        Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
        Boluspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Boluspor, Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını tamamladı
        Oyuncu Şaşmaz'ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
        Oyuncu Şaşmaz'ın fabrikasındaki talaş silosunda patlama ve yangın
        Mudurnu'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
        Mudurnu'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü