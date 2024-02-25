Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpeği itfaiye kurtardı
Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu'da başı tenekeye sıkışan köpek, itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Bolu Dağı'nda et lokantasının yanında başı teneke içerisine sıkışan köpeği görenler, itfaiyeden yardım istedi.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, tenekeyi makasla keserek köpeği kurtardı.
Köpek, daha sonra doğal ortamına bırakıldı.
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