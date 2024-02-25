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        Boluspor - Erzurumspor FK: 1-0

        STAT:Bolu Atatürk HAKEMLER: Feridun Daldaş, Azad İlhan, Mahmut Gülle (Dk. 22 Eren Özyemişçioğlu) BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Anıl Koç (Dk. 90+5 İshak Karaoğul), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Dk. 82 Batuhan İşçiler), Jefferson, Tunahan Çiçek (Dk. 82 Berk Yıldız), Avramovski, Gigic (Dk. 90+3 Hüsamettin Yener), Vüsal Isgandarli (Dk. 46 Oğuz Kaan Güçtekin) ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 77 Shala), Süleyman Koç, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 67 Alican Özfesli), Özgür Sert, Yakup Kırtay, Mikhail Rosheuvel (Dk. 73 Mustafa Gürkan Varlık), Muhammed Furkan Özhan GOL: Dk. 51 Oulare (Boluspor) SARI KARTLAR: Gigic, Tunahan Çiçek, Isgandarli (Boluspor) Sefa Akgün, Estrela, Rosheuvel, Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK) 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında Boluspor, kendi sahasında Erzurumspor'u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. 47'nci dakikada Boluspor savunmasına baskı yapan Rosheuvel'a çarpan top, çok az bir farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı. 51'inci dakikada Boluspor'da Tunahan Çiçek'in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içerisindeki Oulare, kafa vuruşuyla topu Erzurumspor ağlarına gönderdi:1-0. 69'uncu dakikada Boluspor atağında Ercan Coşkun'un sert şutunda top kaleci Göktuğ Bakırbaş'tan döndü. 79'uncu dakikada Erzurumspor atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada Özgür Sert'in isabetli kafa vuruşunda topu Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.02.2024 - 16:10 Güncelleme: 25.02.2024 - 16:15
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        Boluspor - Erzurumspor FK: 1-0
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        STAT:Bolu Atatürk HAKEMLER: Feridun Daldaş, Azad İlhan, Mahmut Gülle (Dk. 22 Eren Özyemişçioğlu) BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Anıl Koç (Dk. 90+5 İshak Karaoğul), Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Ercan Coşkun (Dk. 82 Batuhan İşçiler), Jefferson, Tunahan Çiçek (Dk. 82 Berk Yıldız), Avramovski, Gigic (Dk. 90+3 Hüsamettin Yener), Vüsal Isgandarli (Dk. 46 Oğuz Kaan Güçtekin) ERZURUMSPOR FK: Göktuğ Bakırbaş - Orhan Ovacıklı, Mustafa Yumlu, Mustafa Akbaş (Dk. 77 Shala), Süleyman Koç, Estrela, Sefa Akgün (Dk. 67 Alican Özfesli), Özgür Sert, Yakup Kırtay, Mikhail Rosheuvel (Dk. 73 Mustafa Gürkan Varlık), Muhammed Furkan Özhan GOL: Dk. 51 Oulare (Boluspor) SARI KARTLAR: Gigic, Tunahan Çiçek, Isgandarli (Boluspor) Sefa Akgün, Estrela, Rosheuvel, Göktuğ Bakırbaş (Erzurumspor FK) 1'inci Lig’in 24’üncü haftasında Boluspor, kendi sahasında Erzurumspor’u 1-0 yendi. Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle tamamlandı. 47’nci dakikada Boluspor savunmasına baskı yapan Rosheuvel’a çarpan top, çok az bir farkla kale direğinin yanından dışarı çıktı. 51’inci dakikada Boluspor’da Tunahan Çiçek’in kullandığı köşe vuruşunda, ceza sahası içerisindeki Oulare, kafa vuruşuyla topu Erzurumspor ağlarına gönderdi:1-0. 69’uncu dakikada Boluspor atağında Ercan Coşkun’un sert şutunda top kaleci Göktuğ Bakırbaş’tan döndü. 79’uncu dakikada Erzurumspor atağında ceza sahası içerisine yapılan ortada Özgür Sert’in isabetli kafa vuruşunda topu Çağlar Şahin Akbaba kurtardı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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