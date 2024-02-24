Bolu'da istinat duvarına çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Bolu'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
Bolu'da otomobilin istinat duvarına çarpması sonucu 1'i çocuk, 4 kişi yaralandı.
D-100 kara yolu bağlantı yolunda S.P. idaresindeki 34 ELM 633 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Kartalkaya sapağındaki bir iş yerinin istinat duvarına çarptı.
İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Kazada sürücü ile otomobilde bulunan 1'i çocuk 3 kişi yaralandı.
Yaralılar, ambulanslarla İzzet Baysal Köroğlu Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesine kaldırıldı.
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