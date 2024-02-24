Mudurnu'da ekmek fırınında çıkan yangın söndürüldü
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde ekmek fırınında çıkan yangın hasara neden oldu.
Dedeler köyünde Ali Alkan'a ait tek katlı ekmek fırınında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine olay yerine gelen Mudurnu Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle fırında hasar oluştu.
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