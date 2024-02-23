Bolu'da düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışları sona erdi
Bolu'da 18 ilden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışları tamamlandı.
Bolu'da 18 ilden 300 sporcunun katılımıyla düzenlenen Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışları tamamlandı.
Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Gerede Arkut Dağı Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde "klasik" ve "serbest stil" kategorilerinde düzenlenen yarışlarda dereceye giren sporculara ödülleri verildi.
Yarışlarda kategorilerinde ilk üçe giren sporcular şöyle:
Kadınlar:
20 yaş üstü: Şennur Kartal, Seher Kaçmaz, Dilan Demir
20 yaş altı: Rabia Akyol, Zülfiye Soyaslan, İrem Dursun
18 yaş altı: Zülal Türk, Sedanur Taşçı, Şilan Yılmaz
16 yaş altı: Havvanur Eskikan, Rabia Neval Tekin, Büşra Demirdaşlı
14 yaş altı: Beyza Dökmetaş, Elif Özer, Ülkünaz Çakmaklı
13 yaş altı: Azra Nur Yurt, Berivan Bakan, Melike Özusta
12 yaş altı: Rabia Sarsılmaz, Rojin Akçiçek, Menesa Gürle
Erkekler:
20 yaş üstü: Yusuf Emre Fırat, Hamit Tarık Aydın, Yusuf Talay
20 yaş altı: Abdullah Yılmaz, Civan Karaman, Sait Muhammed Soyak
18 yaş altı: Devran Avcı, Baran Demir, Amar Botan Çiçek
16 yaş altı: Arda Ertaş, Bulut Meral, İbrahim Güldemir
14 yaş altı: Hüseyin Eren Yıldız, Mertcan Dönmez, Yusuf Elveren
13 yaş altı: Muhammed Han, Necati Ata, Hamza Coşkunaslan
12 yaş altı: Ahmet Yasin Oğlağa, Mehmet Emin Adımutlu, Hamza Üregil
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.