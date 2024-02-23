AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, gazetecilerle buluştu

AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, basın mensuplarıyla bir araya geldi.

AK Parti İl Başkanlığı tarafından Karacasu beldesinde bir otelde düzenlenen toplantıya katılan Demirkol, belediye meclis üyeliği adaylarını tanıttı.

Demirkol, 31 Mart seçimlerinin AK Parti ailesi için büyük önem taşıdığını vurgulayarak, Bolu tarihinin en önemli seçimi olarak adlandırdıkları 31 Mart 2024 seçimlerinin, hayırlar getirmesi temennisinde bulundu.

Hedeflerine değinen Demirkol, "Bolu'muzun bu 5 yıl içerisinde kıymetini daha iyi anladığı huzur ve sükunet ortamının, seçim arifesinde de gelişerek büyümesini ve kavga, huzursuzluk ortamından bir an önce çıkıp, projelerin konuşulduğu bir seçim süreci olmasını istiyoruz. Seçimden sonra 5 yıllık proje ve yatırım dönemi başlasın istiyoruz." ifadelerini kullandı.

AK Parti'nin sevgi, saygı ve hoşgörü odaklı çalışma stratejisini devam ettirdiğine işaret eden Demirkol, hiç bir adayı küçümsemediğini, tüm adayların Bolu'yu sevdiğini ve iyi niyetle yola çıktığını düşündüklerini anlattı.

Bolu'nun 5 yılda çok iyi yönetildiği ve Avrupa kenti olduğu söylemlerine değinen Demirkol, "Ben bu söylemlerin altyapısının ve karşılığının halkta olmadığını düşünüyorum. Bu 5 yılda tecrübeli olduğunu iddia eden bir belediyenin halini, tüm vatandaşlarımız sahada bize söylüyor. Kimin işten nasıl anladığı, 31 Mart'ta sandıkta belli olacak." ifadesini kullandı.

Demirkol, AK Parti'nin proje odaklı çalışmaya devam ettiğini, sahada her gün vatandaşlara projelerini anlattıklarını belirtti.

Bir basın mensubunun, "Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın diğer adaylarla canlı yayında açık oturum yapmamasını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu yanıtlayan Demirkol, şunları söyledi:

"Bizimle açık oturuma çıkmak istememiş. Bunu söyleyecek bir sözü, savunulacak bir projesi olmadığına bağlıyorum. Biz Bolu'da hiç kimseyle oturmaktan, hiç kimseyle Bolu'yu tartışmaktan kaçınmayız. Biz tüm siyasi partilerin adaylarıyla her ortamda oturup, Bolu ile ilgili Bolu'nun geleceğini konuşmayı, kazandığımızda da yine onların tecrübelerinden istifade edeceğimizi ifade ettik. Biz Bolu'daki hiç bir vatandaşımızla bir masada oturmaktan bugüne kadar kaçmadık, bundan sonra kaçmayacağız. İnşallah 31 Mart seçimlerini aldığımızda, hiç kimsenin kaybetmediği o güzel seçim sonucundan sonra hem Tanju Beyle hem daha önce görev yapmış olanlarla, Bolu için söyleyecek sözü olanlarla aynı masada oturacağız."

Toplantıya, AK Parti İl Başkanı Suat Güner ve partililer de katıldı.