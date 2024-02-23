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        Ankara-Zonguldak kara yolunda cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı

        Ankara-Zonguldak kara yolunun Mengen kesiminde cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 17:03 Güncelleme: 23.02.2024 - 17:08
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        Ankara-Zonguldak kara yolunda cayrokopter destekli trafik denetimi yapıldı
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        Ankara-Zonguldak kara yolunun Mengen kesiminde cayrokopter (pervaneli ve döner kanatlı hava aracı) destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube ve Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, cayrokopter destekli denetimde kurallara uymayan sürücüleri tespit etti.

        Havadan kural ihlali yaptığı belirlenen sürücüler, yol üzerinde bulunan kontrol noktasında jandarma ekiplerince durduruldu.

        Ekiplerce 157 aracın kontrol edildiği denetimlerde, 4 sürücüye kural ihlalinden toplam 5 bin 280 lira idari para cezası uygulandı, 1 araç trafikten men edildi.

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