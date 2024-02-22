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        Koşukavak: Kazanmak istiyoruz, bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz

        Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında konuk edecekleri Erzurumspor FK maçını kazanmak istediklerini belirterek, "Bir ivme yakaladık, ev sahibiyiz. Bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz" dedi. 1'inci lig takımlarından Boluspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle kırmızı-beyazlı taraftarları sevindirdi. Boluspor, 25 Şubat Pazar günü konuk edecekleri Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kendi sahasında üç puan alarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Koşukavak, ligde kolay maç olmadığını belirterek, "Lig boyu kısaldıkça hedefler daha belirgin hale geliyor, lig zorlaşıyor. İddiasız bir takımla oynama şansımız yok. Geçen hafta Tuzla'ya gidiyorsunuz, Tuzla alt kategoriden kurtulmaya çalışıyor. Bu hafta Erzurumspor ile oynuyorsunuz onlar da acaba Play-Off yakalayabilir miyim diyor. Erzurumspor, gol yemeden ikinci yarı bizim gibi mağlup olmadı ve motivasyonlu bir takımla oynayacağız. Bizim açımızdan da onlar açısından da zor bir maç. Biz kazanmak istiyoruz. Bir ivme yakaladık, ev sahibiyiz. Bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz" diye konuştu. Koşukavak, Erzurumspor FK ile oynayacakları karşılaşma için taraftarlara çağrıda bulunarak şunları söyledi: "Onlara çok ihtiyacımız var. Boluspor şehrin bir tane profesyonel takımı. Ben daha önce Bolu'ya deplasmanlara geldiğimde çok dolu tribünler gördüm. O agresif tribünleri gördüm. Şu anda da bizim çok ihtiyacımız var. Biz onlar olduğu zaman daha güvenli oynuyoruz. Lütfen rica ediyorum. O itici gücü görmek istiyoruz. Tribünleri doldursunlar. Küçük şehrin büyük öyküsü bence motivasyonu çok yüksek bir cümle. Bolu'da tribün işini çoğaltmamız gerekiyor."

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 14:50 Güncelleme: 22.02.2024 - 14:55
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        Koşukavak: Kazanmak istiyoruz, bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz
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        Boluspor Teknik Direktörü Yalçın Koşukavak, 1'inci Lig'in 24'üncü haftasında konuk edecekleri Erzurumspor FK maçını kazanmak istediklerini belirterek, “Bir ivme yakaladık, ev sahibiyiz. Bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz” dedi. 1’inci lig takımlarından Boluspor, son haftalarda aldığı galibiyetlerle kırmızı-beyazlı taraftarları sevindirdi. Boluspor, 25 Şubat Pazar günü konuk edecekleri Erzurumspor maçının hazırlıklarını sürdürüyor. Teknik direktör Yalçın Koşukavak yönetiminde çalışmalarını sürdüren kırmızı-beyazlı ekip, kendi sahasında üç puan alarak üst sıralara çıkmayı hedefliyor. Antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Koşukavak, ligde kolay maç olmadığını belirterek, “Lig boyu kısaldıkça hedefler daha belirgin hale geliyor, lig zorlaşıyor. İddiasız bir takımla oynama şansımız yok. Geçen hafta Tuzla’ya gidiyorsunuz, Tuzla alt kategoriden kurtulmaya çalışıyor. Bu hafta Erzurumspor ile oynuyorsunuz onlar da acaba Play-Off yakalayabilir miyim diyor. Erzurumspor, gol yemeden ikinci yarı bizim gibi mağlup olmadı ve motivasyonlu bir takımla oynayacağız. Bizim açımızdan da onlar açısından da zor bir maç. Biz kazanmak istiyoruz. Bir ivme yakaladık, ev sahibiyiz. Bütün planlarımızı ona göre yapıyoruz” diye konuştu. Koşukavak, Erzurumspor FK ile oynayacakları karşılaşma için taraftarlara çağrıda bulunarak şunları söyledi: “Onlara çok ihtiyacımız var. Boluspor şehrin bir tane profesyonel takımı. Ben daha önce Bolu’ya deplasmanlara geldiğimde çok dolu tribünler gördüm. O agresif tribünleri gördüm. Şu anda da bizim çok ihtiyacımız var. Biz onlar olduğu zaman daha güvenli oynuyoruz. Lütfen rica ediyorum. O itici gücü görmek istiyoruz. Tribünleri doldursunlar. Küçük şehrin büyük öyküsü bence motivasyonu çok yüksek bir cümle. Bolu’da tribün işini çoğaltmamız gerekiyor.”

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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