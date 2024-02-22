Kayaklı Koşu 2. Etap Yarışları Bolu'da başladı

Sporcular, kadın ve erkeklerde 12, 14, 16, 18, 20 yaş altı ile 21 yaş üstü kategorilerde ter döküyor.

Türkiye Kayak Federasyonu tarafından Gerede Arkut Dağı Kayaklı Koşu ve Biathlon Merkezi'nde düzenlenen yarışlara 18 ilden 300 sporcu katılıyor.

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