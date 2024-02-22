Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor 6 maçlık yenilmezlik serisiyle yükselişe geçti

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin ikinci devresinde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek play-off hattında kalmak istiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.02.2024 - 11:46 Güncelleme: 22.02.2024 - 12:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor 6 maçlık yenilmezlik serisiyle yükselişe geçti
        ABONE OL
        ABONE OL

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Trendyol 1. Lig ekiplerinden Boluspor, ligin ikinci devresinde yakaladığı 6 maçlık yenilmezlik serisini sürdürerek play-off hattında kalmak istiyor.

        Yeni transferlerle ligin ikinci yarısına iyi başlangıç yapan Bolu ekibi, oynadığı 6 maçta 4 galibiyet ve 2 beraberlik yaşadı.

        Ligin ilk yarısını 10. sırada tamamlayan kırmızı-beyazlı ekip, ikinci devrede 6 maçlık yenilmezlik serisiyle 23. haftada 36 puanla 7. sıraya yükselerek play-off hattına girdi.

        İkinci yarıda yakaladığı çıkışı ligin kalan kısmında sürdürme hedefinde olan Boluspor, maçlara galibiyet parolasıyla hazırlanıyor.

        Bolu ekibi, ligin 24. haftasında 25 Şubat Pazar günü konuk edeceği Erzurumspor FK'yi yenerek yerini sağlamlaştırmak istiyor.

        - "İkinci yarıya iyi başladık"

        Teknik direktör Yalçın Koşukavak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Boluspor'un 6 haftadır kaybetmediğini belirterek, "İkinci yarıya iyi başladık. Transfer ettiğimiz oyuncular da takıma katkı sağladı." dedi.

        Koşukavak, ligde kalan maç sayısının azalmasıyla rakiplerin hedeflerinin daha belirgin hala geldiğine işaret ederek, "Bizim de hedeflerimiz belirgin hale geliyor. Lig zorlaşıyor. İnşallah kaybetmeden devam ederiz." ifadesini kullandı.

        Boluspor'un 31 yıllık Süper Lig özlemine değinen Koşukavak, "Bunu biz Bolularla birlikte motivasyon kaynağı olarak içimizde tutuyoruz. İnşallah başarırız. Bunu başarmak için çalışacağız. Ne gerekiyorsa yapacağız." diye konuştu.

        Yalçın Koşukavak, ligin ikinci yarısında yakaladıkları çıkışı, başta hafta sonu sahalarında oynayacakları Erzurumspor FK karşılaşması olmak üzere kalan maçlarda sürdürmek istediklerini vurguladı.

        Erzurumspor'un 6 haftadır kalesinde gol görmediğini aktaran Koşukavak, "Takım savunması anlamında iyiler. İyi de duran top ve geçiş hücumları var. Erzurumspor maçı zor. Bundan sonra bütün maçlar zor. Kazanıp yolumuza devam etmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

        Koşukavak, taraftara da takımı destekleme çağrısında bulundu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        TÜİK açıkladı! Evlenme 565 bin, boşanma 171 bin!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        Tartıştığı erkek darp etti! Genç kız bıçakladı!
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        30 yılda aşırıya ulaştı! 5 metrede devasa büyüklükte
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        Suudi Arabistan'da hayata geçen 5 önemli reform
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        F.Bahçe'nin rakibi belli oluyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Görüş mesafesi sıfır! Elle arama yapılıyor!
        Bugün gözler Merkez'de
        Bugün gözler Merkez'de
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        1.5 yıl izlediler... Türkiye'de ilk!
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Emekli/çalışan dengesinde alarm zilleri
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Baba, çocuğunu rehin aldı! Operasyon
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Biden Putin hakkında konuşurken küfür etti
        Aslansın yaparsın!
        Aslansın yaparsın!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        Müşteri kapma kavgasında amcasını öldürdü!
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        "Evleri ayırdık ama henüz boşanmadık"
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Konya'da kan donduran olay! İstismarcı muhtar tutuklandı!
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Batan gemide can vermişti! "Baba gitme dedim!"
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        Kreş yoksa kıdem tazminatı
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        "Kazanarak son 16'ya kalmak istiyoruz"
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Johnson ile röportajın bedeli 1 milyon dolar mı?
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!
        Önüm arkam sağım solum ‘Influencer’!

        Benzer Haberler

        'Ağrılarımı dindirmek için uyuşturucu kullanıyorum' diyen sanığa 16 yıl hap...
        'Ağrılarımı dindirmek için uyuşturucu kullanıyorum' diyen sanığa 16 yıl hap...
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol'dan "turizm rotası" açıklaması
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol'dan "turizm rotası" açıklaması
        Yeniçağa'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı
        Yeniçağa'da öğrenciler sahipsiz hayvanlar için doğaya yem bıraktı
        Keşfettiği yeni türlerle Türkiye'nin bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor
        Keşfettiği yeni türlerle Türkiye'nin bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor
        Mudurnu'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        Mudurnu'da tavuk çiftliğinde çıkan yangın söndürüldü
        Gelecek Partisi Bolu il yönetimi istifa etti
        Gelecek Partisi Bolu il yönetimi istifa etti