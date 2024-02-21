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        Keşfettiği yeni türlerle Türkiye'nin bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor

        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker, keşfettiği yeni türlerle Türkiye'nin bitki yelpazesinin genişlemesine katkı sağlıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.02.2024 - 11:56 Güncelleme: 21.02.2024 - 11:56
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        Keşfettiği yeni türlerle Türkiye'nin bitki çeşitliliğini zenginleştiriyor
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        MEHMET EMİN GÜRBÜZ - Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Biyoloji Bölümü Botanik Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. İsmail Eker, keşfettiği yeni türlerle Türkiye'nin bitki yelpazesinin genişlemesine katkı sağlıyor.

        Botanik alanında bilimsel çalışmalarını sürdüren Eker, son olarak Kayseri ve Niğde'de iki yeni bitki türü keşfetti.

        Eker, laboratuvar çalışmaları ve çeşitli ülkelerdeki floralarla karşılaştırması sonucu, benzeri bulunmayan iki bitki türünü literatüre kazandırdı.

        Yaklaşık 23 yıldır yaptığı bilimsel çalışmalar kapsamında bugüne kadar keşfettiği bitki sayısını 21'e çıkaran Eker, AA muhabirine, geçen yıl temmuz ayında Kayseri'nin Tomarza ilçesinde yaptığı arazi çalışmaları sırasında ilginç bir yabani soğan türüne rastladığını söyledi.

        Eker, bitkinin çiçek yapısının ve renginin mevcut türlerden farklı göründüğünü belirterek, fotoğraflarını çektiği bitkiden örnekler aldığını kaydetti.

        Daha sonra bitkiyle ilgili laboratuvar çalışmaları ve literatür karşılaştırmaları yaptığını anlatan Eker, "Yaptığım bütün çalışmaların sonunda bu türün, bilim dünyası için adı konulmamış yeni bir bitki türü olduğu sonucuna vardım." dedi.

        - Makaleler uluslararası bilimsel dergide yayımlandı

        Eker, bitkinin isimlendirmesine değinerek, "Bitkiye, yaşam ortamı serpantin kayalıklar olduğu için Latince 'serpantin seven' anlamına gelen 'Allium serpenticola Eker' ismini verdim. Bitkinin Türkçe ismini ise 'Tomarza soğanı' olarak belirledim. Yeni Zelanda menşeli 'Phytotaxa' isimli uluslararası bilimsel dergide makalem yayımlandı." diye konuştu.

        İkinci türle ilgili çalışmalardan bahseden Eker, bunun daha uzun bir süreçte ortaya çıktığını dile getirdi.

        Eker, türle ilgili ilk örnekleri Niğde'nin Ulukışla ilçesinde Bolkar Dağları'nın eteklerinde 2013'te topladığını ifade ederek, şöyle konuştu:

        "Bitkiyi ilk topladığımda çiçeklenme dönemi geçmişti, meyvedeydi bitki. Bu bitkiyi takip ettim. 2019'da yeniden aynı bölgeye gittim, bu defa çiçekte bitkiyi topladım. Literatür karşılaştırmaları sonucu bu bitkinin de yeni bir tür olduğu sonucuna vardım. Van Yüzüncü Yıl Üniversitesinden meslektaşım Doç. Dr. Hüseyin Eroğlu ile ikinci bitkiyi çalıştık. Daha sonra bitkiyi yayına hazırladık. Makale de 'Phytotaxa' isimli uluslararası bilimsel dergide yayımlandı."

        Prof. Dr. Eker, bilimsel ismi "Leopoldia nigdeensis Eker & Eroğlu" olan bitkinin Türkçe adının ise Niğde'ye ithafen "Niğde morbaşı" olarak belirlendiğini ifade etti.

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