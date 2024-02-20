Bolu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.
D-100 kara yolu Karabük istikametinde Kemal G. idaresindeki 33 AJG 598 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çayören köyü mevkisinde devrildi.
Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.
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