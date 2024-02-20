Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Bolu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı

        Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 12:50 Güncelleme: 20.02.2024 - 13:08
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bolu'da devrilen tırın sürücüsü yaralandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Bolu'nun Gerede ilçesinde devrilen tırın sürücüsü yaralandı.

        D-100 kara yolu Karabük istikametinde Kemal G. idaresindeki 33 AJG 598 plakalı tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Çayören köyü mevkisinde devrildi.

        Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

        Kazada yaralanan sürücü, ambulansla Gerede Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Kara yolunda bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, ekiplerin çalışmasının ardından normale döndü.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        9 kişinin öldüğü arazi kavgasında askerlere de ateş açılmış!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Kırmızı ışıkta dehşeti yaşadılar!
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Bahçeli: Fiyat anarşistleri de FETÖ'cüdür
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Otomobilde en çok hangi renkler tercih ediliyor?
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Gözlerini tamamen kaybetme korkusu yaşayan Jale öğretmen, baston eğitimi alıyor
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        Trafikten kurtulmak için kaldırıma çıktı!
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        "Ölsem dahi artık bir okulda anım var"
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Yusufeli'nde iki yaka birleşti
        Santos da "Necip" dedi!
        Santos da "Necip" dedi!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        DSÖ Direktörü Ghebreyesus'dan tüm ülkelere çağrı!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Dini nikâhlı eşi bıçaklamıştı! İşte nedeni!
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        Türkiye'ye yeni bir marka daha geliyor
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        "Türkiye'de 5 yıldızlı otelde yaşamak İngiltere'de yaşamaktan daha ucuz"
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        5 mürettebat aranıyor! Batan gemide son durum!
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        "Yüce Atamızın işaret ettiği yolun adımlanmasından mutluyum"
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        CHP'de "Lütfü Savaş" kararı belli oldu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        Dünyanın en uzun adamı ile dünyanın en kısa kadını buluştu
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        WP yazarı Kabil'den yazdı: Kurtlar Vadisi popüler
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        EPDK, şarj istasyonlarını sıkı şekilde denetleyecek
        "Geçmişi unut Santos"
        "Geçmişi unut Santos"

        Benzer Haberler

        Gelecek Partisi Bolu il yönetimi istifa etti
        Gelecek Partisi Bolu il yönetimi istifa etti
        Sarıkamış'ta görev yapan askerler için yün çorap ördü
        Sarıkamış'ta görev yapan askerler için yün çorap ördü
        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
        Bolu'da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 12 hükümlü yakalandı
        Bolu'da otomobilin lastiklerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele ge...
        Bolu'da otomobilin lastiklerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele ge...
        Otomobilin lastiklerinde 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Otomobilin lastiklerinde 6 kilo uyuşturucu ele geçirildi
        Bolu'da bu yıl 5 milyon yavru sazan üretilmesi hedefleniyor
        Bolu'da bu yıl 5 milyon yavru sazan üretilmesi hedefleniyor