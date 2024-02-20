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        Bolu'da bu yıl 5 milyon yavru sazan üretilmesi hedefleniyor

        Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde bu yıl 5 milyon yavru sazan balığının yetiştirilmesi planlanıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 10:27 Güncelleme: 20.02.2024 - 10:27
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        Bolu'da bu yıl 5 milyon yavru sazan üretilmesi hedefleniyor
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        Bolu İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne bağlı Gölköy Su Ürünleri Üretim Tesisi'nde bu yıl 5 milyon yavru sazan balığının yetiştirilmesi planlanıyor.

        Kurumdan alınan bilgiye göre, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğünce "Su Kaynaklarının Balıklandırılması Projesi" kapsamında Bolu'daki tesiste 5 milyon yavru sazan balığı üretilmesi hedefleniyor.

        Çalışmalar doğrultusunda hazırlanacak programa göre üretilen balıkların dağıtımı yapılacak. Tesiste bu yıl ilk defa karaca ve sivri burun mersin balıklarının deneme üretimi de gerçekleştirilecek.

        Proje kapsamında geçen yıl Ankara'da 3 milyon, Eskişehir'de 734 bin, Sakarya'da 499 bin, Bolu'da 346 bin, Kocaeli'de 328 bin, Kırıkkale'de 183 bin, Bartın'da 85 bin, Düzce'de 35 bin ve Karabük'te 30 bin olmak üzere toplamda 5 milyon 240 bin balık, baraj, göl, gölet ve akarsulara bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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