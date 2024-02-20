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        Bolu'da otomobilin lastiklerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi

        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin lastiklerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.02.2024 - 11:09 Güncelleme: 20.02.2024 - 11:11
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        Bolu'da otomobilin lastiklerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirildi
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        Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde otomobilin lastiklerine gizlenmiş 6 kilo 150 gram uyuşturucu ele geçirilen operasyonda bir kişi tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, otoyolun Bolu geçişinde uygulama yaptı.

        Uygulamada durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği "Hera" ile yapılan aramada, aracın lastiklerine uyuşturucu gizlendiği tespit edildi.

        Ekipler tarafından sökülen lastiklerin içerisinde 6 kilo 150 gram sentetik uyuşturucu bulundu.

        Gözaltına alınan yabancı uyruklu şüpheli M.R, işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca "uyuşturucu ticareti" suçlamasıyla tutuklandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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