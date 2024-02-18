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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, gençlerle oyun konsolunda maç yaptı

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, gençlerle oyun konsolunda futbol maçı yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.02.2024 - 19:23 Güncelleme: 18.02.2024 - 19:23
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, gençlerle oyun konsolunda maç yaptı
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        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, gençlerle oyun konsolunda futbol maçı yaptı.

        Demirkol, sosyal medya hesabından oyun konsolunda maç yapmak istediğini duyurmasının ardından gelen talepler üzerine Karaçayır Mahallesi'ndeki dijital oyun salonunda gençlerle buluştu.

        Karşılaşmaya başlamadan önce gazetecilere konuşan Demirkol, etkinlikle bundan sonra belediyecilik anlayışında gençlerle organize edecekleri birçok faaliyetin ilk "demosunu" yapmış olacaklarını söyledi.

        Demirkol, gençlerden çağrısına güzel dönüşler aldığını belirterek, "Onlarla buluştuk. Ben Bolulu Arda Güler'in oynadığı Real Madrid takımını seçerek kapışacağım. Çok güzel ve kaliteli rakiplerimin olduğunu görüyorum. İnşallah güzel rekabet olur. 'Kazanan Bolu olur.' diyorum." şeklinde konuştu.

        Demirkol'un kura çekerek belirlediği Ahmet Yusuf Yıldız, karşılaşmada rakibini 1-0 yendi.

        Yıldız, zaferinin ardından sosyal medya üzerinden Demirkol'a gönderdiği mesajda, "Başkanım, kutlamayı 31 Mart'a bırakacağız. Sen başkanlığı, ben de galibiyeti kutlayacağım." ifadelerine yer verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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