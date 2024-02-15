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        Hurdaya dönen TIR'dan yara almadan kurtuldu

        BOLU'da Anadolu Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü TIR, bariyerlere çarptı. TIR'ın çekici kısmı hurdaya dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Anadolu Otoyolu'nun Yukarı Soku mevkisinde meydana geldi. Gökhan Han yönetimindeki 34 RD 0570 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada TIR'ın ön ve arka dingilleri koparken çekici kısmı da hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR sürücüsü Gökhan Han, kazada parçalanan çekici kısmından yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yaklaşık 30 dakika kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.02.2024 - 21:28 Güncelleme: 15.02.2024 - 21:30
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        Hurdaya dönen TIR'dan yara almadan kurtuldu
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        BOLU'da Anadolu Otoyolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan demir yüklü TIR, bariyerlere çarptı. TIR’ın çekici kısmı hurdaya dönerken sürücü kazayı yara almadan atlattı. Kaza, saat 18.00 sıralarında Anadolu Otoyolu’nun Yukarı Soku mevkisinde meydana geldi. Gökhan Han yönetimindeki 34 RD 0570 plakalı demir yüklü TIR, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Kazada TIR’ın ön ve arka dingilleri koparken çekici kısmı da hurdaya döndü. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. TIR sürücüsü Gökhan Han, kazada parçalanan çekici kısmından yara almadan kurtuldu. Kaza nedeniyle otoyolda trafik yaklaşık 30 dakika kontrollü şekilde sağlandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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