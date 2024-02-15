Forklifte çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı BOLU'da, fabrikanın önünden kontrolsüz şekilde yola çıkan forklifte çarpan otomobildeki 4 kişi yaralandı. Kazanın ardından iş makinesiyle olay yerinden kaçan Afganistan uyruklu işçi, polis ekipleri tarafından çalıştığı fabrikada bulundu. Kaza, saat 16.30 sıralarında Doğancı köyü mevkiinde meydana geldi. Mudurnu yönünden Bolu istikametine ilerleyen Şaban İrken yönetimindeki 14 AU 672 plakalı otomobil, fabrikanın önünden yola kontrolsüz şekilde çıkan Afganistan uyruklu Barakatullah Hussaımı'nın (36) kullandığı forklifte çarptı. Kazada otomobil hurdaya dönerken forklift sürücüsü ise olay yerinden kullandığı iş makinesiyle kaçarak çalıştığı fabrikaya gitti. Kazanın ardından bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü Şaban İrken ile araçta bulunan Taner Baltacı (27), Ramazan Yazğan (39) ve Erkan İrken yaralandı. Kaza nedeniyle Bolu- Mudurnu karayolu 30 dakika iki yönlü olarak ulaşıma kapatıldı. Kazada yaralanan 4 kişi, bölgeye gelen sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri hastanelerde tedaviye alındı. Olay yerinden kaçan forklift sürücüsü Hussaımı, polis ekipleri tarafından çalıştığı fabrikada bulundu. Hussaımı ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 18:30 Güncelleme: 15.02.2024 - 18:30 facebook

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