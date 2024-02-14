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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak, engelli dernekleriyle buluştu

        MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, kentte faaliyet gösteren engelli dernekleriyle bir araya geldi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:13 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:13
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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı Durak, engelli dernekleriyle buluştu
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        MHP Bolu Belediye Başkan adayı İlhan Durak, kentte faaliyet gösteren engelli dernekleriyle bir araya geldi.

        İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Durak, yerel seçim çalışmaları kapsamında Karaçayır Mahallesi'ndeki Engelsiz Çay Bahçesi'nde Köroğlu Engelsiz Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Bolu Umut Işığı Engelliler Gençlik Kulübü Derneği yöneticileri ve üyeleriyle buluştu.

        Burada konuşan Durak, en önemli projelerinden birinin "Engelsiz Kent Bolu" olduğuna değinerek, "Sevgi ve ilginin tüm engelleri aşacağına inanarak Bolu'muzu engelsiz bir kent haline dönüştüreceğiz. Engelsiz taksi uygulamasını yaygınlaştırarak, engelli kardeşlerimizin ulaşım ihtiyaçlarının daha hızlı ve daha güvenli şekilde karşılanması sağlanacak." ifadelerini kullandı.

        Durak, engellilere belediyede daha fazla iş imkanı sağlanacağını da belirterek, "Ayrıca özel sektör kuruluşlarının, engelli bireylerimizin istihdamına öncelik sağlaması halinde bu kuruluşlarımız için belediye vergilendirmelerinde indirim uygulaması sağlanacak. Bunların yanı sıra talebiniz doğrultusunda korumalı iş yerleri için söz veriyorum." açıklamasında bulundu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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