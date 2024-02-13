Bolu'da park halindeyken yanan otomobil hasar gördü
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Sümer Mahallesi Cihangir Sokak'ta A.Y'ye ait park halindeki 34 ED 4852 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü.
Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.
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