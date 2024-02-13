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        Bolu'da park halindeyken yanan otomobil hasar gördü

        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 13:18 Güncelleme: 13.02.2024 - 13:18
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        Bolu'da park halindeyken yanan otomobil hasar gördü
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        Bolu'da park halindeki otomobilde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

        Sümer Mahallesi Cihangir Sokak'ta A.Y'ye ait park halindeki 34 ED 4852 plakalı otomobilde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

        İhbar üzerine bölgeye gelen ekipler, yangını söndürdü.

        Yangın nedeniyle araçta büyük çapta hasar oluştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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