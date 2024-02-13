Mudurnu'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
E.K. idaresindeki 14 LA 356 plakalı motosiklet, Mudurnu girişindeki dönel kavşakta İ.B. yönetimindeki 06 BRF 402 plakalı kamyonla çarpıştı.
İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.
Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü, sağlık ekiplerince Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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