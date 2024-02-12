Bolu'da 5 düzensiz göçmen yakalandı
Bolu'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Bolu'da 5 düzensiz göçmen yakalandı, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şubesi ekipleri, Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yaptı.
Ülkeye kaçak yollarla girdiği tespit edilen 5 Afganistan uyruklu düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçılığı şüphesiyle A.D. gözaltına alındı.
Zanlı A.D. işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanırken, yabancı uyruklular sınır dışı edildi.
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