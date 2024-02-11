Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        Boluspor - Kocaelispor: 1-1

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:38 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:40
        ABONE OL
        ABONE OL
        Boluspor - Kocaelispor: 1-1
        ABONE OL
        ABONE OL

        STAT:Atatürk

        HAKEMLER: Oğuzhan Uğurlu, Mehmet Kapluhan, Kemal Mavi

        BOLUSPOR: Çağlar Şahin Akbaba - Anıl Koç, Oulare, Posmac, Onur Ulaş, Batuhan İşçiler (Dk. 62 Ercan Coşkun), Tunahan Çiçek (Dk. 87 Berk Yıldız), Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 46 Kubilay Sönmez), Jefferson (Dk. 80 Diarrasouba), Avramovski, Isgandarlı (Dk. 63 Gigic)

        KOCAELİSPOR: Gökhan Değirmenci - Mehmet Yılmaz, Yusuf Abdioğlu, Emir Ortakaya, Atila Turan (Dk. 80 Duhan Aksu), Barış Alıcı (Dk. 37 Kouakou), Candeias, Vukovic, Cihat Çelik (Dk. 63 Amaral), Beridze (Dk. 63 Kharaishvili), Şeydayev (Dk. 80 Cem Ekinci)

        GOLLER: Dk. 4 Beridze (Kocaelispor) - Dk. 32 Posmac (Boluspor)

        SARI KARTLAR: Oğuz Kağan Güçtekin (Boluspor) - Yusuf Abdioğlu, Gökhan Değirmenci (Kocaelispor)

        Boluspor, 1´inci Lig'in 22'nci haftasında sahasında konuk ettiği Kocaelispor ile 1-1 berabere kaldı.

        9'uncu dakikada ceza sahası içerisinde Beridze´nin şutu üst direkten geri döndü. Atağın devamında tekrar topla buluşan Beridze'nin kalenin sol köşesine düzgün vuruşunda top ağlarla buluştu: 0-1.

        32'nci dakikada Boluspor atağında Avramovski´nin ceza sahası içerisine açtığı ortaya Posmac kafayla vurdu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-1.

        76'ncı dakikada Boluspor'da ceza sahası içerisinde yaşanan karambolde topla buluşan Tunahan Çiçek´in şutu az farkla dışarıya gitti.

        DHA-Spor - Türkiye-Bolu / Merkez - Oğuzhan EKE

        2024-02-11 18:28:31

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        Fatma Sevim Baltacı için cenaze töreni düzenlendi
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        AK Parti seçim çalışması sırasında düzenlenen saldırıda yeni görüntü!
        İlk 11'ler belli oldu!
        İlk 11'ler belli oldu!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        Türkiye'nin ilk yüz nakli olan Uğur Acar'dan yeni haber!
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        "Penaltıyı Arda Güler kullansaydı..."
        Barıştılar
        Barıştılar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Cumhurbaşkanı Erdoğan Tekirdağ'da
        Yarısı 600 milyon dolar
        Yarısı 600 milyon dolar
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        Polisin gözaltına alırken havaya ateş açmak zorunda kalan isim kim çıktı?
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        MHP lideri Bahçeli'den açıklamalar
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Bir aile katledildi! Hamile kadın ve 2 çocuğu öldürüldü
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Eski Hollanda Başbakanı eşiyle hayata veda etti
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        Super Bowl'da çılgın reklam geliri!
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        "Öksürük şurupları işe yaramıyor"
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Buruk'un gözü Lucescu'nun rekorunda!
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Ünlü yazar Füruzan hayatını kaybetti
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        Fenerbahçe'nin Milli Mücadele'ye etkisi
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        "Bu baskıya kimse dayanmaz"
        'Zagor' emekli oldu
        'Zagor' emekli oldu
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!
        Bilerek kaza yaparak çalıştığı kuyumcuyu soydu!

        Benzer Haberler

        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Futbol: Trendyol 1. Lig
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
        İş kazasında omurgası kırılan şoför, yatalak girdiği hastaneden yürüyerek ç...
        İş kazasında omurgası kırılan şoför, yatalak girdiği hastaneden yürüyerek ç...
        Bolu'da haber alınamayan kişi gölde ölü bulundu
        Bolu'da haber alınamayan kişi gölde ölü bulundu
        2 gündür kayıptı; göl kıyısında ölü bulundu
        2 gündür kayıptı; göl kıyısında ölü bulundu
        Güzel havayı fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu
        Güzel havayı fırsat bilenler Gölcük Tabiat Parkı'nda yoğunluk oluşturdu