Bolu'da taksi ve motosikletlere yönelik denetim yapıldı
Bolu'da trafik ekipleri, taksi ve motosikletlere yönetim denetim gerçekleştirdi.
Bolu'da trafik ekipleri, taksi ve motosikletlere yönetim denetim gerçekleştirdi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, denetim kapsamında taksi ve motosiklet sürücülerini Anıtpark Kavşağı'nda durdurdu.
Sürücüleri kurallara uymaları konusunda bilgilendiren ekipler, ehliyeti olmayan, araçlarında eksik evrak bulunanlara cezai işlem uyguladı.
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