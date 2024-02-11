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        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu

        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, tatilcilerin akınına uğradı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 14:10 Güncelleme: 11.02.2024 - 14:31
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        Kartalkaya Kayak Merkezi'nde hafta sonu yoğunluğu
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        Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi, tatilcilerin akınına uğradı.

        Köroğlu Dağları'nın zirvesinde yer alan merkez, hafta sonu tatilinde yerli ve yabancı ziyaretçileri ağırlıyor.

        Merkezde yüzde 95 dolulukla hizmet veren, 2 bin yatak kapasiteli 5 oteldeki misafirler ile günübirlik gelenlerin yoğunluğundan pistler doldu, otoparkta yer kalmadığı için tesise giden yolda uzun araç kuyrukları oluştu.

        Kayakseverler, kar kalınlığının 2 metreye yaklaştığı merkezde, toplam uzunluğu 75 kilometreyi bulan 25 pistte kayak ve snowboard yapıyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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