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        Dereye uçup ters dönen cipteki aileyi boğulmaktan vatandaşlar kurtardı

         BOLU´daAbant Gölü Milli Parkı'ndan dönen ailenin içinde bulunduğu cip, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Ters dönen cipin içerisinde bulunan 4 kişilik aileyi boğulmaktan yoldan geçen vatandaşlar kurtardı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 20:18 Güncelleme: 11.02.2024 - 20:20
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        Dereye uçup ters dönen cipteki aileyi boğulmaktan vatandaşlar kurtardı
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         BOLU´daAbant Gölü Milli Parkı'ndan dönen ailenin içinde bulunduğu cip, kontrolden çıkarak dereye uçtu. Ters dönen cipin içerisinde bulunan 4 kişilik aileyi boğulmaktan yoldan geçen vatandaşlar kurtardı.

        Kaza, saat 17.00 sıralarında Akçaalan köyü mevkisinde meydana geldi. Abant Gölü Milli Parkı yönünden D-100 karayolu istikametine giden Ufuk Temizer (39) yönetimindeki 41 HT 889 plakalı cip, sürücüsünün kontrolonü yitirmesi sonucu yoldan çıkarak dereye uçtu. Derede ters dönen cipin içerisinde bulunan sürücü Ufuk Temizer, eşi Havva Temizer (39) çocukları Mustafa Arel Temizer (3) ve Elisa Temizer (8) aracın yarısına kadar dolan su nedeniyle boğulma tehlikesi geçirdi. Cipte bulunan Temizer ailesi yoldan geçen vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak kurtarıldı.

        Yaralanan 4 kişi sağlık ekipleri tarafından sevk edildikleri Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Kaza yapan Temizer ailesinin hafta sonu tatili için gittikleri Abant Gölü Milli Parkı'ndan döndükleri öğrenildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
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