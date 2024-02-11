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        Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı

        Bolu'da otomobilin Abant Deresi'ne devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 18:59 Güncelleme: 11.02.2024 - 18:59
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        Bolu'da dereye devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
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        Bolu'da otomobilin Abant Deresi'ne devrilmesi sonucu 2'si çocuk 4 kişi yaralandı.

        Abant Gölü Milli Parkı yolunda seyreden Ufuk T. idaresindeki 41 HT 889 plakalı otomobil, Akçaalan köyü mevkisinde kontrolden çıkarak Abant Deresi'ne devrildi.

        Kazada sürücü ile araçta bulunan eşi ve 2 çocuğu yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

        Ekiplerin ve vatandaşların yardımıyla araçtan çıkarılarak Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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