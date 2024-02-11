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        Bolu'da haber alınamayan kişi gölde ölü bulundu

        Bolu'nun Göynük ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 10:13 Güncelleme: 11.02.2024 - 10:18
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        Bolu'da haber alınamayan kişi gölde ölü bulundu
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        Bolu'nun Göynük ilçesinde kendisinden haber alınamayan kişi, gölde ölü bulundu.

        İlçeye bağlı Sünnet köyü Yapraklı Mahallesi'nde oturan Sercan Aslan, İlçe Jandarma Komutanlığına giderek babası İlyas Aslan'dan (63) iki gündür haber alamadıklarını bildirdi.

        Bunun üzerine jandarma ve AFAD ekiplerince arama çalışması başlatıldı.

        Vatandaşların da katıldığı çalışmalarda Aslan'ın cansız bedeni, Sünnet Gölü Tabiat Parkı'ndaki gölde bulundu.

        Sudan çıkarılan ceset, otopsi için Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

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