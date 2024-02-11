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        2 gündür kayıptı; göl kıyısında ölü bulundu

        BOLU'nun Göynük ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan İlyas Aslan'ın (63) Sünnet Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 11.02.2024 - 01:08 Güncelleme: 11.02.2024 - 01:10
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        2 gündür kayıptı; göl kıyısında ölü bulundu
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        BOLU'nun Göynük ilçesinde, kendisinden 2 gündür haber alınamayan İlyas Aslan'ın (63) Sünnet Gölü kıyısında cansız bedeni bulundu.

        Göynük ilçesine bağlı Sünnet köyünde oturan İlyas Arslan, 8 Şubat'ta evden ayrıldıktan sonra geri dönmedi. Arslan'ın yakınları, durumu AFAD ve jandarmaya bildirdi. Ekipler, Sünnet Gölü bölgesinde arama çalışması başlattı. Ekiplerin yaptığı çalışma sonucunda, bu akşam saatlerinde gölün kıyısında Arslan'ın cansız bedeni bulundu. İlyas Arslan'ın cenazesi, yapılan incelemenin ardından kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırıldı.

        Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. 

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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