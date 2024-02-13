Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi yapıldı
Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerince yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.
Bolu'nun Mengen ilçesinde jandarma ekiplerince yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi gerçekleştirildi.
Jandarma Genel Komutanlığının özel emniyet kemeri denetimi kapsamında Bolu-Zonguldak kara yolunda İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uygulama yapıldı.
Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan otobüsleri durduran ekipler, sürücü ile yolcuların emniyet kemeri takıp takmadığını kontrol etti.
Otobüste bilgilendirme de yapan ekipler, kurallara uyan yolculara çeşitli hediyeler verdi.
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