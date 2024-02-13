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        Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim çalışmalarını değerlendirdi

        Bolu Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, seçim çalışmalarını değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 16:41 Güncelleme: 13.02.2024 - 16:41
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        Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim çalışmalarını değerlendirdi
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        Bolu Belediye Başkanı ve CHP'nin Belediye Başkan adayı Tanju Özcan, seçim çalışmalarını değerlendirdiği basın toplantısı düzenledi.

        Özcan, belediye binasında düzenlediği toplantıda, sokaktaki izlenimleri doğrultusunda yeniden belediye başkanı seçileceği kanaati olduğunu belirterek, "Gittiğimiz yerlerdeki vatandaşlarımız Bolu'daki değişimin farkında. Çok güzel şeyler söylüyorlar. Özellikle şehir dışından gelen hısım, akrabaları çok şaşırıyormuş. Dışarıdan gelen insanların ilk söyledikleri; Bolu'nun çok temiz ve düzenli bir şehir olduğu." diye konuştu.

        Bolu'nun Türkiye'nin en güzel şehri olması için çalıştıklarını dile getiren Özcan, "İkinci dönem hedefimiz; Eskişehir'i geçmek, açık ara Türkiye'nin en güzel şehri olduğumuzu ilan etmek. Bunun için çalışacağız. Bunun için mücadele edeceğiz." dedi.

        Özcan, Zafer Partisi Bolu İl Başkanı Serdar Çuhadar'ın kendisini canlı yayında tartışmaya davet etmesine ilişkin soruya, "Onu muhatap almıyorum. Telefonda ona söyleyeceklerimi söyledim. O kadar. Benim kalibremde bir adam değil." şeklinde cevap verdi.

        İlerleyen günlerde proje tanıtım toplantısı düzenleyeceklerini aktaran Özcan, "İnsana doğrudan dokunan başta kentsel dönüşüm, yani toplumun sorunlarını tamamen çözecek projelerle ortaya çıkacağız. Sadece 'Projeyi yapacağız.' demeyeceğiz. 'Şuraya yapacağız, şu kadar maliyet olacak.' diyeceğiz. Böyle bir çalışma yapacağız." ifadesini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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