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        Bolu'da 100 bin 600 makaron ele geçirildi

        Bolu'da düzenlenen operasyonda 100 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilo 400 gram tütün ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.02.2024 - 21:34 Güncelleme: 13.02.2024 - 21:34
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        Bolu'da 100 bin 600 makaron ele geçirildi
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        Bolu'da düzenlenen operasyonda 100 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilo 400 gram tütün ele geçirildi.

        İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürütüldü.

        Kent merkezinde park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada 100 bin 600 makaron ile 3 kilo 400 gram tütün bulundu.

        Olayla ilgili gözaltına alınan araç sahibi, savcılık sorgusunun ardından serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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