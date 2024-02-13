Bolu'da 100 bin 600 makaron ele geçirildi

Kent merkezinde park halinde bulunan bir araçta yapılan aramada 100 bin 600 makaron ile 3 kilo 400 gram tütün bulundu.

Bolu'da düzenlenen operasyonda 100 bin 600 makaron (filtreli sigara kağıdı) ile 3 kilo 400 gram tütün ele geçirildi.

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