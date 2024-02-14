Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Bolu Haberleri

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, "Akıllı Kent" projesini anlattı

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, projeleri arasında yer alan "Akıllı Kent" hakkında bilgi verdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 12:17 Güncelleme: 14.02.2024 - 12:36
        ABONE OL
        ABONE OL
        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Demirkol, "Akıllı Kent" projesini anlattı
        ABONE OL
        ABONE OL

        AK Parti Bolu Belediye Başkan adayı Muhammed Emin Demirkol, projeleri arasında yer alan "Akıllı Kent" hakkında bilgi verdi.

        Seçim çalışmaları kapsamında Bolu Organize Sanayi Bölgesini ziyaret eden Demirkol, üretim alanlarını inceledi, işçilerle bir araya geldi.

        Demirkol, burada yaptığı konuşmada, metropollerde kullanılan akıllı şehircilik uygulamalarını, Bolu'ya kazandıracaklarını belirtti.

        Bolu'nun, akıllı kent olmasını amaçladıklarını vurgulayan Demirkol, "Daha güvenli, daha verimli, daha yeşil ve daha yaşanabilir Bolu için akıllı şehir olmaya ihtiyacımız var. Akıllı şehir sistemleri, vatandaşların refahını, sürdürülebilirliği ve ekonomik kalkınmayı desteklemek için kritik bir öneme sahip. Doğru uygulanan akıllı şehir teknolojileri, şehirleri daha etkili ve verimli hale getirebilir." ifadelerini kullandı.

        Demirkol, kent nüfusunda hızlı büyüme beklendiğini, bu nedenle akıllı kent sistemlerinin büyük bir gereksinim olduğuna işaret ederek, "Akıllı aydınlatma, akıllı durak ve otobüs, akıllı otopark gibi teknoloji destekli adımları hep birlikte atacağız. Mobil uygulamalarla vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştıracağız." dedi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri

        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Erzincan İliç'te altın madeninde göçük! 9 işçi aranıyor
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Siyanür iddiasıyla ilgili açıklama!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Alt geçidi su basınca araç içerisinde yaşamını yitirdi!
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        Üniversitede ziyaretçi tartışması
        SSR Mining hisseleri eridi
        SSR Mining hisseleri eridi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Yerlikaya Erzincan İliç'teki heyelana ilişkin son bilgileri verdi
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        Rica üzerine cinayet işledi! Beraatini istedi!
        "Hayatımı mahvetti"
        "Hayatımı mahvetti"
        Kulübeye çakıldı!
        Kulübeye çakıldı!
        Vasiyetini değiştirmiş
        Vasiyetini değiştirmiş
        4 günde 2 rekor!
        4 günde 2 rekor!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        O anlar kamerada! Hırsız çelik kasanın altında kaldı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        Fincanları tükürerek temizleyen işletmecinin ifadesi ortaya çıktı!
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        EURO 2024'e damga vuracak gençler! Türkiye'den tek isim
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Berkay ve Hasan... 16 yaşında 2 ölüm!
        Aurier görücüye çıkacak!
        Aurier görücüye çıkacak!
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        "Dünya, 'tehlikeli bir on yılla' karşı karşıya"
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        ABD'de 148 yıl sonra bir ilk
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        Engelli çocuk annesine erken emeklilik
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"
        "Bankaların kredi verme iştahı artacak"

        Benzer Haberler

        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü
        Bolu Dağı'nda sis ve sağanak görüş mesafesini düşürdü
        Bolu'da 100 bin 600 makaron ele geçirildi
        Bolu'da 100 bin 600 makaron ele geçirildi
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim çalışmalarını değerlendirdi
        Bolu Belediye Başkanı Özcan, seçim çalışmalarını değerlendirdi
        Bolu'da park halindeyken yanan otomobil hasar gördü
        Bolu'da park halindeyken yanan otomobil hasar gördü
        Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi yapıldı
        Bolu'da şehirlerarası yolcu otobüslerinde emniyet kemeri denetimi yapıldı
        Mudurnu'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
        Mudurnu'da kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı