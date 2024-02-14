Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, yol güzergahında önlemlerini artırdı.

BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

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