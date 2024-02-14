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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu

        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 14.02.2024 - 13:16 Güncelleme: 14.02.2024 - 13:20
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        Bolu Dağı'nda sis etkili oldu
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        BOLU Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü.

        Bolu Dağı'nın D-100 kara yolu geçişinde sabah saatlerinde sis etkili oldu. Karanlıkdere ve Seymenler mevkisinde sis nedeniyle görüş mesafesi, 30 metreye kadar düştü. Sürücüler, görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle yavaş ilerlemek zorunda kaldı. Trafik ekipleri, yol güzergahında önlemlerini artırdı. 

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Bolu haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bolu Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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