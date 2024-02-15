'Ucuz bulduğum için fazla aldım' savunması yapan uyuşturucu sanığına 15 yıl hapis cezası BOLU'daaracında ve evinde 1 kilo 178 gram bonzai ele geçirilen, son savunmasında "Uyuşturucu maddelerini ucuz bulduğum için fazla aldım. O kadar uyuşturucu maddeyi tamamen içmek için aldım" diyerek savunma yapan Mehmet Çetinkaya (28), 15 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırıldı. Polis, hakkında yakalama kararı bulunan Mehmet Çetinkaya'nın Düzce'den Bolu'ya geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis, geçen yıl 2 Haziran'da Çetinkaya ile bir akrabasının bulunduğu otomobili Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde durdurdu. Polisleri gören Çetinkaya, araçtan inip, kaçmaya başladı. Polisin peşine düştüğü Çetinkaya, saklandığı çalılıklar arasında yakalandı. Çetinkaya gözaltına alınırken, otomobilde ve evinde yapılan aramada 1 kilo 178 gram bonzai ele geçirildi. Tutuklanan Çetinkaya hakkında 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama', 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak' suçlarından dava açıldı. 'UYUŞTURUCUNUN MÜPTELASI OLDUM' Bolu 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki karar duruşmasına 8 aydır tutuklu yargılanan Mehmet Çetinkaya da katıldı. Son savunmasını yapan Çetinkaya, uyuşturucu bağımlısı olduğunu ve tedavilere rağmen bırakmadığını söyledi. Uyuşturucu ticareti yapmadığını da iddia eden Çetinkaya, "Uyuşturucu maddelerini ucuz bulduğum için 9 bin TL'ye fazla aldım. O kadar uyuşturucu maddeyi tamamen içmek için aldım. Her türlü uyuşturucu maddeyi kullandım. Uyuşturucunun müptelası oldum. İçmediğim zaman ölüyorum hissine kapılıyorum. Satıcı değilim, beraatimi istiyorum" dedi. Savunmaların ardından mahkeme heyeti, sanığı 15 yıl 5 ay hapis cezasına çarptırdı.

Demirören Haber Ajansı Giriş: 15.02.2024 - 12:04 Güncelleme: 15.02.2024 - 12:04 facebook

twitter-x

linkedin

whatsapp

mail

print

copy

ABONE OL